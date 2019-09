Kingdom Hearts 3: un nuovo trailer del DLC Re:Mind in arrivo la prossima settimana

Attraverso i suoi canali social, Square Enix ha annunciato che alle ore 17:00 di lunedì 9 settembre pubblicherà un nuovo trailer di RE:Mind, primo DLC a pagamento di Kingdom Hearts 3. Con esso, molto probabilmente, verranno svelati ulteriori dettagli sulla storia e sulle novità di gameplay.

Il DLC Re:Mind si è già mostrato in un trailer ufficiale lo scorso giugno, nel corso del concerto Kingdom Hearts Orchestra: World of Tres svoltosi a Los Angeles poco prima dell'inizio dell'E3 2019. In quell'occasione sono stati mostrati i personaggi giocabili Roxas, Aqua e Riku, una nuova trasformazione per il Keyblade di Sora e due conversazioni tra un giovane Xehanort con il Maestro dei Maestri presso il Keyblade Graveyard, e tra Luxord e Xigbar nell'Olimpo.

Cosa ci riserverà il nuovo trailer? Verrà finalmente annunciata la data d'uscita esatta del DLC? Mentre vi scriviamo, la pubblicazione di Re:Mind è prevista nel corso di un generico inverno, per cui non possiamo far altro che continuare a pazientare in attesa di nuovi dettagli. Ne approfittiamo per ricordarvi che Kingdom Hearts 3 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e Xbox One (nessuna notizia ancora per un'eventuale edizione PC). Nel frattempo, potete scoprire ulteriori dettagli sul DLC Re:Mind leggendo il nostro resoconto di un'intervista di Nomura.