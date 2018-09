Kingdom Hearts 3: nuovo trailer in arrivo domani 18 settembre

Buone notizie per i giocatori in attesa di nuove notizie e nuovi filmati di Kingdom Hearts 3: tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, Square Enix ha annunciato che nella giornata di domani verrà pubblicato un trailer inedito del terzo capitolo dell'amatissima serie.

Per il momento il publisher non ha diffuso alcuna informazione riguardo i contenuti e l'orario di pubblicazione del nuovo trailer in arrivo domani, dunque non possiamo fare altro che tenere d'occhio i canali social ufficiali e sperare di ricevere qualche altro indizio nelle prossime ore. Quali sono le vostre aspettative? Sicuramente non vedremo nessuno dei boss finali dei vari mondi inclusi del gioco, il community manager Sunil Godhania ha infatti confermato poche settimane fa che nessun dettaglio a riguardo verrà condiviso fino al lancio del titolo.

Ricordiamo che ne corso dell'evento pre-Tokyo Games Show 2018 "PlayStation Line-up Tour" è stato mostrato un trailer inedito dedicato al mondo di Big Hero 6 ed è stato rivelato Kingdom Hearts VR Experience, breve esperienza gratuita in realtà virtuale di cui però sappiamo ancora poco. Kingdom Hearts 3 sarà disponibile a partire dal 29 gennaio 2019 su Playstation 4 e Xbox One, in versione standard, Deluxe Edition e Deluxe Edition + Bring Arts Figures.