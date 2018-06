Kingdom Hearts 3: un nuovo trailer mostra Ratatouille, presente anche Xigbar

Kingdom Hearts 3, dopo aver fatto parte dello showcase di Microsoft, ha fatto capolino durante la diretta streaming di Square-Enix per l'E3 2018. Il trailer mostrato è quasi lo stesso diffuso ieri, ma presenta alcune sequenze inedite che svelano nuovi personaggi.

La nuova clip di Kingdom Hearts 3 ci porta nuovamente a scoprire il mondo di Frozen, ma Square-Enix ci ha riservato qualche piccola novità come la presenza di Ratatouille. È stato mostrato anche Xigbar, un membro dell'Organizzazione XIII che si aggiunge al parco di villain che Sora, Paperino e Pippo incontreranno nel corso della loro nuova avventura.

Kingdom Hearts 3 uscirà il 29 gennaio 2019 per PS4 e Xbox One: continuate a seguirci per scoprire tutte le novità e gli aggiornamenti dall'E3 2018!