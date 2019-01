Kingdom Hearts 3: nuovo video gameplay dedicato al Regno di Corona dal film Rapunzel

Dopo il primo video gameplay dedicato al Regno di Hercules, vi proponiamo un nuovo filmato di Kingdom Heats 3 tratto dalla versione per Xbox One X, in cui Sora, Pippo e Paperino attraversano il Regno di Corona, ambientazione del film Disney Rapunzel.

Il nuovo episodio di Kingdom Hearts è disponibile da oggi in Giappone e arriverà in Occidente su PlayStation 4 e Xbox One martedì 29 gennaio. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere la Recensione di Kingdom Hearts 3 a cura del nostro Antonello Bello, che ha premiato il gioco con un voto pari a 8/10. Se volete saperne di più potete anche guardare la Video Recensione di KH3 ed il più recente trailer del gioco, che spiega nel dettaglio il funzionamento dei Keyblade, delle magie e dei combattimenti.

Lo sapevate? A ottobre farà tappa in Italia il Kingdom Hearts Orchestra World of Tres, evento durante il quale verranno suonati brani tratti da Kingdom Hearts III e dai precedenti episodi della saga Disney e Square Enix. L'appuntamento è fissato per il 5 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, biglietti in vendita dal 12 febbraio.