Kingdom Hearts 3: online la patch 1.01, svelati peso e contenuti

L'update 1.01 di Kingdom Hearts 3 è già disponibile per il download in Giappone, dove il gioco è disponibile da oggi, mentre il resto del mondo dovrà aspettare il 29 gennaio per poterci finalmente giocare.

L'utente di Twitter xenosaga ha effettuato il preload del goco sul proprio account ed ha diffuso online i contenuti della patch, compreso il peso dell'aggornamento. L'update aggiunge alla schermata principale gli Archivi della Memoria, che saranno da ora selezionabili in qualsiasi momento, e aggiusta una serie non precisata di bug.

Paragonando lo spazio su disco occupato dal gioco prima e dopo la patch, si ottiene una differenza di circa 2GB, che dovrebbe rappresentare dunque il peso di download dell'aggiornamento. Square Enix ha inoltre previsto altri due nuovi update dopo il lancio del videogame, fissati rispettivamente per il 30 e 31 gennaio, che includeranno l'epilogo e un filmato segreto.

Si tratta di una precisa scelta della software house studiata per prevenire i leak. Anche se fossero trapelate alcune notizie infatti, come poi è successo (ricordiamo il caso delle copie rubate di Kingdom Hearts 3), per ottenere il vero finale ed alcuni extra, gli utenti avrebbero comunque dovuto aspettare l'uscita ufficiale del gioco.

Nell'attesa che arrivi il 29 gennaio, potete leggere la nostra recensione di Kingdom Hearts 3.