Kingdom Hearts 3 potrebbe includere fino a 19 mondi Disney

Uno dei principali misteri di Kingdom Hearts 3 riguarda il numero di mondi Disney presenti: le più recenti dichiarazioni, in tal senso, lasciavano presagire non più di una decina, ma sembra che la realtà sia ben diversa. I mondi Disney inclusi nell'action RPG di Square-Enix potrebbero addirittura raddoppiare rispetto a quanto previsto finora.

Alcuni mesi fa, in occasione del Disney D23, Tetsuya Nomura salì sul palco dell'evento per svelare alcune novità su Kingdom Hearts 3, in particolare l'anno di uscita del terzo capitolo della serie e la presenza del mondo di Toy Story.

In seguito giunsero informazioni sullo sviluppo del gioco e sui livelli Disney che i fan avrebbero trovato nella release finale: secondo Nomura, l'avventura si dividerà in tre atti, ognuno dei quali dovrebbe includere circa 3 mondi, per un totale di 9. Un utente di Reddit, tuttavia, ha ragionato su queste dichiarazioni, frutto del reportage di Famitsu, giungendo alla conclusione che la stampa estera ha operato una leggera svista di traduzione e che in realtà il numero finale dei mondi potrebbe arrivare a 19.

Il fulcro della svista starebbe nell'interpretazione del termine giapponese "「十数個」", che fu tradotto con "all'incirca 10". In realtà, pare che la resa più esaustiva rispetto alla lingua originale sia "un numero compreso tra il 10 e il 19".

Una quantità totale di mondi Disney che supera ampiamente la decina, avvicinandosi alla ventina, renderebbe indubbiamente i fan di Kingdom Hearts 3 più tranquilli sulla qualità e sulla longevità della nuova avventura di Sora, Paperino e Pippo.

A questo punto non ci resta che attendere nuove informazioni, in particolare la data di uscita ufficiale che sarà svelata nel corso dei primi giorni del mese di giugno.