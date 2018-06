Kingdom Hearts 3 potrebbe ricevere dei DLC, ma il Season Pass non è nei piani

Parlando ai microfoni di Game Informer, Tetsuya Nomura ha ribadito che Kingdom Hearts 3 potrebbe ricevere dei contenuti aggiuntivi dopo il suo debutto su PlayStation 4 e Xbox One. Ad ogni modo, sembra da escludere l'arrivo di un Season Pass.

Stando alle parole di Tetsuya Nomura, ancora non è stato deciso nulla di definitivo riguardo al possibile arrivo dei DLC in Kingdom Hearts 3, ma il director si dice molto interessato a valutarne attentamente la fattibilità, se non altro per incentivare gli utenti a tornare sul gioco anche nei mesi successivi al lancio. L'idea di proporre un supporto post-lancio, del resto, è una tendenza sempre più diffusa tra le grandi produzioni, e il nuovo capitolo di Kingdom Hearts potrebbe seguire a sua volta una strada simile.

Come sottolineato da Tetsuya Nomura, però, non c'è nessun piano per l'arrivo di un Season Pass (o simili), semplicemente perché questo modello di pre-acquisto dei contenuti non piace molto al team. A voi farebbe piacere se il gioco ricevesse dei DLC dopo il lancio? Ricordiamo che Kingdom Hearts 3 uscirà il 29 gennaio 2019 su PlayStation 4 e Xbox One: nell'attesa potete consultare un'altra intervista concessa a Nomura, in cui vengono diffusi ulteriori dettagli sui personaggi giocabili.