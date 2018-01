Scondo una fonte del Sunday Express inglese,non sarebbe previsto per la fine dell'anno bensì per l'estate o l'inizio dell'autunno. L'insider fornisce una finestra temporale che va da luglio a settembre 2018, questa la forbice apparentemente già decisa dal publisher per la pubblicazione del gioco.

Secondo alcuni rumor, la data di uscita di Kingdom Hearts 3 sarà annunciata durante il mese di febbraio, non è chiaro se la finestra temporale indicata riguardi il solo Giappone o se Square-Enix stia puntando ad un lancio globale, ipotesi comunque probabile.

Restiamo in attesa di saperne di più, Square-Enix ha più volte confermato che Kingdom Hearts III arriverà nel 2018, adesso manca solo di scoprire la data di lancio...