Kingdom Hearts 3: pre-load disponibile ora su PlayStation 4

L'attesa, durata più di un decennio, è quasi giunta al termine: l'uscita di Kingdom Hearts 3 è ormai alle porte, e i fan sono in fibrillante attesa di riuscire finalmente a vestire ancora una volta i panni di Sora nelle sue mirabolanti avventure in compagnia di Pippo e Paperino.

Come segnalato dai colleghidi Pushsquare, il pre-load dell'action-RPG diretto da Tetsuya Nomura è ora disponibile su PlayStation 4. Se quindi avete deciso di acquistare il titolo in versione digitale dal PlayStation Store, potete ora iniziare a scaricarne il contenuto, così da prepararvi al meglio quando il 29 gennaio prossimo il gioco verrà ufficialmente lanciato.

Il download dovrebbe avviarsi in via automatica, ma in caso contrario potete manualmente accedere alla pagina pre-order del gioco del PS Store. Le dimensioni del download sono pari a 37GB all'incirca.

Ricordiamo ai lettori che Kingdom Hearts 3 sarà finalmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 29 gennaio. Nonostante manchi ancora una settimana all'uscita, è già stato rotto il Day One in alcuni Paesi, con le prime copie del titolo già in mano ad alcuni fan. Square-Enix nel frattempo ha diffuso nuovi dettagli sulla Gummi Ship e confermato l'elenco dei mondi disponibili al lancio. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.