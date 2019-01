Kingdom Hearts 3: prime recensioni positive, i commenti di Nomura su voti e copie rubate

Kingdom Hearts 3 esce oggi in Giappone e arriverà in Europa il 29 gennaio, nelle scorse ore è scaduto l'embargo per le recensioni e le principali testate internazionali hanno iniziato a pubblicare i loro pareri sul gioco. Ma come è stato accolto KH3? Scopriamolo insieme.

Kingdom Hearts 3 Recensioni

GamesRadar Plus – 9.5/10

Vandal – 9/10

Press Start – 9/10

IGN USA – 8.7/10

GamesBeat – 90/100

GameSpot – 8/10

Hobby Consolas– 95/100

USgamer – 4.5/5

Nel momento in cui scriviamo, Kingdom Hearts 3 ha un Metascore pari a 89/100 per la versione PlayStation 4, valutazione destinata a mutare con l'arrivo di ulteriori pareri. In una lunga intervista concessa a Famitsu e tradotta da Siliconera, Tetsuya Nomura si è espresso a riguardo: "i voti non sono importanti, voglio solo siate in grado di giocarci per giudicare voi stessi la qualità di Kingdom Hearts 3. Si tratta di un gioco creato per divertire, questa è stata la priorità durante lo sviluppo, ciascun elemento è stato inserito proprio per essere divertente. Giocate, divertitevi, esplorate ogni angolo di Kingdom Hearts 3, le sorprese non mancheranno."

Nomura ha poi commentato anche l'incidente delle copie rubate qualche settimana prima del lancio, che ha purtroppo portato ad una enorme quantità di leak e spoiler sul web: "credo ci sia stata molta disinformazione in merito... in realtà sono state rubate solamente quattro copie e una singola fonte ha dato origine ad un leak massiccio, ma sono sicuro che i giocatori siano riusciti ad evitare gli spoiler."

KH3 è disponibile da oggi in Giappone e arriverà in Europa il 29 gennaio nei formati PlayStation 4 e Xbox One, per saperne di più vi rimandiamo alla Recensione di Kingdom Hearts 3 e alla Video Recensione del nuovo gioco Square-Enix.