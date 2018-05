Kingdom Hearts 3: lo proveremo questa settimana, prime impressioni il 18 maggio!

I più attenti tra di voi lo avranno già capito da qualche giorno ma finalmente possiamo dirvelo in via ufficiale: Francesco Fossetti si trova in queste ore in California per partecipare all'evento stampa Square-Enix dedicato a Kingdom Hearts 3.

Francesco proverà il gioco e potrà comunicare le sue impressioni venerdì 18 maggio alle 15:00 (ora italiana), data fissata dal publisher per la scadenza dell'embargo sui contenuti della prova. Ci aspettiamo che Square-Enix comunichi anche la data di uscita (attualmente la finestra di lancio è prevista per l'autunno 2018) e non è escluso che possano arrivare altre informazioni e magari materiale video a supporto, come un nuovo trailer o un video gameplay.

L'appuntamento con le prime impressioni su Kingdom Hearts 3 è previsto dunque sulle pagine di Everyeye.it per questo venerdì alle ore 15:00, nell'attesa potete seguire le stories di Francesco su Facebook e Instagram, sui suoi profili troverete storie in dirette da Los Angeles e foto della trasferta americana, un buon modo per ingannare il tempo e far salire l'hype per il nuovo Kingdom Hearts.

Vi invitiamo, ovviamente, a seguire anche i nostri canali ufficiali Facebook e Telegram per tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Kingdom Hearts 3, vi aspettiamo!