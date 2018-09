Kingdom Hearts 3: pubblicato il nuovo video incentrato su Big Hero 6

Square Enix aveva promesso un nuovo trailer di Kingdom Hearts III per la giornata di oggi e il video è ora finalmente disponibile: la clip è incentrata su Big Hero 6 e permette di dare uno sguardo generale al gameplay del nuovo episodio della serie.

Questa la sinossi ufficiale del trailer: "Guarda i Keyblade Hero 3 combattere insieme ai membri di Big Hero 6 a San Fransokyo! Scopri delle novità sull’avventura di Sora, Paperino e Pippo nei mondi di Frozen, Monsters & Co, Rapunzel e Pirati dei Caraibi."

Il trailer (proposto in lingua inglese con sottotitoli in italiano) è la versione estesa del video mostrato in occasione dell'evento PlayStation LineUp Tour di lunedì 10 settembre. In occasione del Tokyo Game Show 2018 (in programma dal 20 al 23 settembre) il publisher dovrebbe svelare nuovi dettagli sull'attesissimo terzo episodio di Kingdom Hearts.

Kingdom Hearts 3 uscirà il 29 gennaio 2019 su PlayStation 4 e Xbox One, entro la fine del 2018 arriverà invece Kingdom Hearts VR Experience, esperienza in Realtà Virtuale per PlayStation VR.