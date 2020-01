Kingdom Hearts 3 Re:Mind, dettagli su Data Greeting, Slideshow e Premium Menu

Tramite il sito ufficiale del gioco, Square Enix ha diffuso nuovi dettagli su alcune funzionalità e opzioni del DLC Re:Mind di Kingdom Hearts 3, in arrivo questa settimana su PlayStation 4 e nel mese di febbraio su Xbox One X.

Data Greeting

Questa opzione permetterà di selezionare un personaggio e una ambientazione per scattare una foto da utilizzare come cartolina digitale. E' possibile regolare vari parametri come l'espressione facciale, la posa e l'angolo di ripresa.

Slideshow

Riproduci uno slideshow di fotografie con musica di sottofondo, crea album e condividili con altri giocatori di Kingdom Hearts 3.

Premium Menu

Tramite una serie di codici questo menu permette di attivare o disattivare alcune restrizioni in battaglia, tra cui: Default Status, Zero Defense, HP Slip, MP Slip, No Shotlocks, No Cure, No Battle Items, No Links, No Formchanges/Grand Magic, No Attractions e No Team Attacks.

Kingdom Hearts 3 Re:Mind sarà disponibile in versione singola o in bundle con il video del concerto Kingdom Hearts World of Tres Orchestra registrato a Osaka lo scorso mese di novembre.