Kingdom Hearts 3 Re:Mind è disponibile ora su PlayStation 4

Square Enix ha annunciato oggi che gli eroi del Keyblade possono tornare a divertirsi con Sora e i suoi amici grazie al DLC Re:Mind per Kingdom Hearts 3, ora disponibile come download digitale su PlayStation 4.

Grazie a Re:Mind, i giocatori che hanno completato Kingdom Hearts 3 III possono scoprire un nuovo episodio giocabile insieme a Sora, che combatterà con la prospettiva dei suoi amici e svelerà nuove verità lungo il cammino. I giocatori possono anche affrontare varie battaglie contro dei boss, tra cui 13 battaglie boss nell’episodio Limitcut e una battaglia boss nell’episodio segreto, divertirsi con la nuova modalità Foto-saluto, provare la funzionalità di Presentazione e una nuova modalità Menu Premium, che include vari livelli di difficoltà e sfide.

Square Enix ha anche annunciato alcuni dettagli sui nuovi contenuti di Kingdom Hearts che arriveranno su dispositivi mobile. Una storia inedita, che si concentrerà sul misterioso Giovane Xehanort, è infatti in fase di sviluppo.

Re:Mind è ora disponibile per PlayStation 4. Da oggi è anche disponibile il pacchetto Kingdom Hearts III Re:Mind + Video del concerto, che include tutti i contenuti di Kingdom Hearts III Re:Mind e anche il video del concerto Kingdom Hearts World of Tres Orchestra registrato il 30 novembre 2019 a Osaka, in Giappone. Re:Mind sarà disponibile sui dispositivi Xbox One dal 25 febbraio.