Kingdom Hearts 3 e Xbox One: il DLC Re Mind in arrivo, tutti i dettagli

L'atteso DLC confezionato da Square Enix per l'ultimo capitolo della saga di Kingdom Hearts è stato pubblicato in esclusiva temporale su PlayStation 4, ma a breve anche i giocatori Xbox One potranno provare con mano il contenuto.

Kingdom Hearts 3 Re: Mind sarà infatti disponibile per Xbox One e Xbox One X a partire dalla giornata di domani, martedì 25 febbraio. Il DLC, lo ricordiamo, non sarà incluso nella versione di Kingdom Hearts 3 disponibile, a partire dallo stesso giorno, all'interno del catalogo Xbox Game Pass e dovrà dunque essere acquistato separatamente dagli abbonati interessati a proseguire il proprio viaggio in compagnia di Sora anche all'interno dell'espansione.



Per gli utenti Xbox One che non desiderano (ri)scoprire la saga del Reame dei Cuori, segnaliamo che recentemente che recentemente Square Enix ha reso disponibile diverse raccolte dedicate alla console della Casa di Redmond. In particolare, i giocatori verdecrociati possono ora accedere a Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix ed a Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.



Il DLC di Kingdom Hearts 3 è disponibile al prezzo di 29,99€. Una seconda versione, che include la registrazione di un concerto della Kindomg Hearts Orchestra, è invece proposta a 39,99€. Per ogni dettaglio, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Kingdom Hearts 3 Re: Mind.