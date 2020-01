Kingdom Hearts 3: in attesa di ReMind, arrivano ben due update con nuovi Keyblade

In preparazione al lancio del DLC ReMind, prevista per domani 23 gennaio su PlayStation 4 e per il 25 febbraio su Xbox One, Square Enix ha distribuito in un colpo solo ben due aggiornamenti per Kingdom Hearts 3.

L'update 1.07, il più corposo della coppia, ha introdotto un bel po' di novità: la compagnia giapponese segnala la risoluzione di un certo numero di problemi non meglio specificati, la modifica di alcune cutscene, l'aggiornamento di vari menu, l'aggiunta di nuove forme e abilità, e la possibilità di ottenere due nuovi Keyblade, chiamati Oathkeaper e Oblivion, ben noti ai fan della saga. Per il primo è necessario consegnare l'oggetto Proof of Promises presso il Moogle Shop, mentre per il secondo bisogna scambiare l'oggetto Proof of Time Past. L'update 1.09 si limita invece ad risolvere vari problemi, anche in questo caso non descritti nel changelog ufficiale.

Nei giorni scorsi Square Enix ha anche diffuso nuove informazioni seull'espansione ReMind, in particolare su meccaniche come Data Greening, Slideshow e Premium Menu. Nell'attesa della sua pubblicazione, vi consigliamo inoltre di ripercorrere i principali eventi della storia di Kingdom Hearts 3 nel nostro speciale dedicato.