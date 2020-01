Kingdom Hearts 3 ReMind: come sbloccare i Keyblade Portafortuna e Lontano Ricordo

Dopo avervi spiegato come avviare il DLC ReMind, in questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare i Keyblade Portafortuna e Lontano Ricordo introdotti con la nuova espansione di Kingdom Hearts 3.

Oltre ad approfondire la storia di Kingdom Hearts 3, il DLC ReMind consente di ottenere e utilizzare due Keyblade storici della saga: Portafortuna (quello colorato di Kari) e Lontano Ricordo (quello nero usato da Riku). Vediamo come sbloccarli.

Come sbloccare il Keyblade Portafortuna in Kingdom Hearts 3: ReMind

Il Keyblade Portafortuna può vantare le seguenti statistiche in combattimento:

Forza: 7

Magia: 8

Abilità: Convertitore MP, Boost situazionale

Cambio forma: Luce, Doppia forma

Per sbloccare il Keyblade Portafortuna dovete ottenere l'oggetto Prova delle Promesse e consegnarlo al Moguri nel negozio. Ricordiamo che l'oggetto Prova delle Promesse si ottiene dopo aver trovato i 90 Emblemi Fortunati nel gioco base.

Come sbloccare il Keyblade Lontano Ricordo in Kingdom Hearts 3: ReMind

La statistiche del Keyblade Lontano Ricordo sono le seguenti:

Forza: 8

Magia: 7

Abilità: Convertitore HP, Boost situazionale

Cambio forma: Oscura, Doppia forma

Il Keyblade Lontano Ricordo dovete completare il gioco base in modalità Critica. Così facendo otterrete l'oggetto Prova del Passato, da consegnare anche in questo caso al Moguri nel negozio.

Se siete curiosi di vedere i due Keyblade in azione, potete dare un'occhiata al filmato che abbiamo riportato in apertura. Per saperne di più sulla nuova espansione di Kingdom Hearts 3, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione del DLC ReMind.