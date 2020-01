Kingdom Hearts 3 ReMind: un glitch permette a Sora di uscire dalla mappa dell'area segreta

Nell'affrontare le sfide offerte dal kolossal action ruolistico di Square Enix, alcuni appassionati di Kingdom Hearts 3 sono riusciti a superare i confini della mappa dell'area segreta di ReMind servendosi di un glitch dell'espansione.

Tra coloro che hanno scoperto il modo di sbloccare l'accesso alla zona segreta del DLC c'è lo youtuber The X-Archives che ci mostra come ha saputo richiamare il glitch attraverso l'impiego di una precisa sequenza di azioni nei panni dell'eroe dei Keyblade e dei suoi compagni d'avventura.

Per le ragioni che potete facilmente immaginare, preferiamo non entrare nei dettagli del sistema sblocca-glitch e delle "sorprese" offerte dall'esplorazione libera dell'area segreta di ReMind per non mostrare il fianco a fastidiosi spoiler.

A ogni modo, non sappiamo se gli autori di Square Enix stanno già lavorando ad una patch per chiudere questa falla ed evitare che si trascini fino al lancio di ReMind su Xbox One, previsto per il 25 febbraio. Nel lasciare a voi ogni giudizio attraverso il modulo dei commenti e, per chi lo desiderasse, alla visione del filmato che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione del DLC ReMind di Kingdom Hearts 3.