Kingdom Hearts 3 ReMind: nuove informazioni su personaggi, scenari e gameplay

Dopo averci augurato buon Natale con delle cartoline a tema Kingdom Hearts 3, Square Enic aggiorna il sito ufficiale di Kingdom Hearts 3 per fornirci tutta una serie di informazioni inedite e di chiarimenti sull'attesa espansione ReMind.

Il cappello introduttivo della nuova scheda dedicata a ReMind descrive il DLC come "una storia che Sora non ha ancora sperimentato, un ricongiungimento con gli amici che hai incontrato in passato che permette di aggiungere ogni sorta di elementi di gameplay inediti".

Tra le tante novità promesseci dagli autori giapponesi, lo scenario aggiuntivo Re Mind è di certo l'elemento più importante: quest'ultimo andrà infatti ad arricchire la storia di Kingdom Hearts 3 correndo parallelamente alla campagna principale, poco prima che il gruppo guidato da Sora raggiunta la battaglia al cimitero di Keyblade. Gli Episodi Limit Cut offertici dall'espansione ci permetteranno di combattere contro i membri della Real Organization XIII. Le 13 battaglie con i boss che si svolgeranno nelle Limit Cut ci daranno l'opportunità di interpretare diversi personaggi, come Riku, Aqua, Roxas, Kairi e altri: in determinati frangenti del DLC potremo persino attivare delle abilità speciali basate sulla cooperazione tra i diversi membri del gruppo.

Sempre nel novero degli interventi compiuti da Square Enix per arricchire di contenuti il proprio kolossal ruolistico, citiamo l'aggiunta della "Modalità Saluto", dei menù premium non meglio specificati, di un episodio segreto con relative sfide contro i boss e delle ottimizzazioni varie all'impianto di gioco. Kingdom Hearts 3 Re:Mind sarà disponibile a partire dal 23 gennaio su PlayStation 4 e dal 25 febbraio su Xbox One. Le nuove informazioni snocciolate dal sito ufficiale, invece, non offrono nessun chiarimento ai rumor che vedrebbero Kingdom Hearts 3 in arrivo su PC.