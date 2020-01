Kingdom Hearts 3 ReMind: nuovi dettagli grazie alla classificazione ESRB

Grazie ad un video che mostra il concerto di Kingdom Hearts 3 Re:Mind, alcuni utenti potrebbero aver scovato un indizio sui possibili contenuti che troveremo nell'attesissima espansione.

Il filmato, che mostra il concerto World of Tres con protagonista la Kingdom Hearts Orchestra, mette in evidenza la classificazione ESRB, la quale sarà diversa rispetto alla versione standard del gioco. Tra le motivazioni di tale scelta, ben visibili nel logo dell'ente che classifica i giochi in America, troviamo "Mild Blood", "Mild Language" e "Use of Alcohol". All'interno delle vicende narrate nella nuova espansione potrebbero quindi esserci scene violente, linguaggio non adatto ai più piccoli e la presenza di bevande alcoliche. Va precisato però che tali informazioni andrebbero accolte con la massima cautela, poiché la classificazione in questione potrebbe tranquillamente riferirsi al solo concerto e non al DLC.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sull'espansione, vi ricordiamo che Kingdom Hearts 3 Re:Mind arriverà il prossimo 23 gennaio 2020 su PlayStation 4 e solo due giorni dopo su Xbox One. Il pacchetto aggiuntivo sarà venduto in due diverse edizioni: una standard da 29,99 euro e una intitolata Kingdom Hearts 3 Re:Mind Concert Bundle a 39,99 euro.