Kingdom Hearts 3 ReMind, nuovo trailer Concert Video con l'anteprima del concerto di Osaka

Square Enix ha pubblicato un nuovo video che mostra una anticipazione della registrazione del concerto incluso nel bundle Kingdom Hearts III Re:Mind + Concert Video, disponibile per il download al prezzo di 39.99 euro/dollari.

Questo pacchetto include il DLC Re:Mind e il video completo della tappa di Osaka del concerto Kingdom Hearts World of Tres Orchestra con 19 brani eseguiti. Se non siete interessati al video potete acquistare separatamente il solo Re:Mind, mentre il concerto non è in vendita singolarmente.

Due quindi le opzioni disponibili per l'acquisto: Kingdom Hearts 3 Re:Mind a 29.99 euro e Kingdom Hearts 3 Re:Mind Concert Bundle con DLC e video del concerto tenuto a Osaka il 30 novembre scorso disponibile a 39,99 euro.

Il primo DLC di Kingdom Hearts 3 sarà disponibile dal 23 gennaio su PlayStation 4 e arriverà su Xbox One il 25 febbraio e includerà numerosi contenuti aggiuntivi:

Re Mind scenario

Limitcut Episode & 13 Boss Battle

Secret Episode & Boss Battle

Data Greeting Feature

Slideshow Feature

Premium Menu

Square Enix conferma così il supporto ad uno dei giochi più apprezzati della serie, con oltre cinque milioni di copie vendute in tutto il mondo. Lo sapevate? Un rumor vorrebbe Kingdom Hearts 3 in arrivo su PC, al momento però il publisher non ha ancora confermato nulla a riguardo.