Kingdom Hearts 3 ReMind: confermato il ritorno di un altro personaggio di Final Fantasy

Come ben sapranno tutti coloro che l'hanno giocato, nell'avventura principale di Kingdom Hearts 3 non c'è alcun personaggio di Final Fantasy. Le cose andranno diversamente in espansione ReMind: nel primo trailer mostrato ufficialmente in occasione dello State of Play, è stato confermato la presenza di Aerith, Yuffie e Squall.

Se anche voi siete felici per il loro ritorno, sappiate che abbiamo anche un'altra bella notizia. Quest'oggi Square Enix ha pubblicato un bel po' di screenshot di ReMind (tutti tratti dal trailer in questione) e i render in alta definizione di alcuni personaggi: ebbene, tra di essi c'è anche Cid! Si tratta a tutti gli effetti della conferma della sua presenza, sebbene il personaggio non sia ancora stato mostrato in-game.

In Kingdom Hearts, Cid gestisce un negozio di accessori nel primo distretto della Città di Mezzo, mentre nel secondo capitolo entra a far parte del Comitato di Ristrutturazione della Fortezza Oscura. Che ruolo ricoprirà nella nuova avventura? Lo scopriremo nei prossimi mesi: ReMind verrà pubblicato su PlayStation 4 il 23 gennaio 2020 e su Xbox One il 25 febbraio 2020. Nel frattempo, potete ammirare i nuovi screenshot nella galleria allegata in calce a questa notizia e leggere l'anteprima di Kingdom Hearts 3: ReMind.