Kingdom Hearts 3: rotto il Day One, prime copie in vendita in alcuni Paesi

I colleghi di Gadgets 360 stanno raccogliendo le testimonianze di chi afferma di essere già entrato in possesso di una copia di Kingdom Hearts 3 nonostante manchino ancora diversi giorni all'uscita dell'attesissimo action ruolistico di Square Enix.

Nel momento in cui scriviamo, sia nel subreddit ufficiale di KH3 che negli altri forum frequentati da chi attende con ansia l'ultimo atto della Saga di Xehanort si stanno moltiplicando le segnalazioni di chi dichiara di possedere una copia del gioco.

La maggior parte dei messaggi riferisce della rottura del day one da parte di alcuni negozi e rivenditori di videogiochi online negli Stati Uniti: sempre dagli States arrivano inoltre le segnalazioni di chi afferma di aver ricevuto una email che informa gli utenti che hanno prenotato il titolo dell'avvenuta spedizione e, quindi, della sua distribuzione prima della data di uscita.

Le foto scattate alle custodie del gioco dagli acquirenti sorpresi dall'evento stanno facendo la loro comparsa sui principali social network assieme alle immancabili fughe di notizie sulla nuova avventura dell'eroe del Keyblade a cui, purtroppo, siamo tristemente abituati.

Anche stavolta, come nel caso del furto di copie avvenuto a metà dicembre e al conseguente profluvio di filmati leak pubblicati online, consigliamo a chi ci segue di prestare particolare attenzione sui social e forum dedicati alla serie di Square Enix per non incappare in qualche spoiler su Kingdon Hearts III prima dell'uscita del titolo, prevista per il 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One.