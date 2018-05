Kingdom Hearts 3 sarà presente in formato giocabile all'E3 2018

Kingdom Hearts 3 sarà uno dei protagonisti della conferenza che Square Enix terrà all'E3 2018, il cui inizio è fissato per le ore 19:00 di lunedì 11 giugno. Questo, però, lo sapevamo già.

Nelle scorse ore la casa giapponese ha annunciato su Twitter che il terzo capitolo della celebre saga crossover sarà presente presso i suoi stand in formato giocabile. I fortunati fan presenti alla fiera avranno quindi l'opportunità di provare con mano il titolo per la prima volta in assoluto, un'occasione da non farsi sfuggire. È altamente probabile, inoltre, che in occasione dell'E3 2018 Square Enix annuncerà finalmente la data d'uscita. Il lancio risulta ancora fissato in un generico 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, e dopo tanti anni i fan sono davvero impazienti di mettere le mani sul gioco.

Nelle scorse settimane, i membri della stampa specializzata (tra cui il nostro Francesco Fossetti) hanno avuto modo di testare una demo del gioco, che comprendeva i mondi di Hercules e di Toy Story (composto, a sua volta, dalla casa di Andy e da Galaxy Toys). È ancora troppo presto per valutare l'aspetto narrativo, ma durante la prova Kingdom Hearts 3 è apparso in ottimo forma, sia dal punto di vista del gameplay e che del colpo d'occhio. Il titolo mette a disposizione un'esperienza action RPG incredibilmente variegata e spettacolare, capace di movimentare gli scontri in ogni momento grazie a tante piccole trovate e tocchi di classe. Ulteriori informazioni le scopriremo nel corso dell'E3 2018, restate sintonizzati su queste pagine.