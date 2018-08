Kingdom Hearts 3 sarà presente a Lucca Comics & Games 2018

I fan italiani della serie Kingdom Hearts sono invitati a scoprire di più sull'attesissimo KHIII grazie ad una serie di eventi speciali che si terranno a Lucca Comics & Games 2018, che si svolgerà dal 31 ottobre al 4 novembre.

Kingdom Hearts 3 arriverà a Villa Bottini con due demo giocabili in cui i fan potranno affrontare il boss Titano della Roccia del film Hercules, di Walt Disney Animation Studios, e scoprire il mondo dei giocattoli di Toy Story, il classico Disney Pixar, insieme a Woody e Buzz. Gli ospiti potranno anche divertirsi con varie attività dentro e fuori dalla villa, tra cui una fantastica opportunità fotografica con una Keyblade gigante.

Kingdom Hearts III sarà disponibile per PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X dal 29 gennaio 2019.