Kingdom Hearts 3 è in sconto su Amazon al prezzo migliore di sempre

Kingdom Hearts III è un videogioco di genere action RPG sviluppato e pubblicato da Square Enix, pubblicato nel 2019 per PlayStation 4 e Xbox One, il decimo titolo della serie Kingdom Hearts, sequel di Kingdom Hearts II e capitolo finale della "saga di Xehanort".

Ambientato dopo gli eventi di Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance e Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, il gioco ci vedrà vestire nuovamente i panni di Sora nel ruolo di protagonista, affiancato dai principali personaggi Disney come Paperino, Pippo, Topolino e Riku nella ricerca dei sette guardiani della luce e della "chiave che restituisce i cuori.

