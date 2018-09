Kingdom Hearts 3: Skrillex nella colonna sonora, KH III sarà presente al NY Comic-Con

Square-Enix ha annunciato che il brano d'apertura di Kingdom Hearts III è realizzato in collaborazione tra Skrillex e Hikaru Utada: la canzone si intitola Face my Fears ed è prodotta da Poo Bear, già producer di numerose tracce per Justin Bieber e altri artisti di rilievo della scena pop internazionale.

Face My Fears sarà pubblicato anche come singolo il 18 gennaio 2019, dieci giorni prima del lancio del gioco, previsto per il 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One. Il publisher giapponese ha approfittato dell'occasione per annunciare che Kingdom Hearts III sarà presente al Comic-Con di New York (in programma dal 4 al 7 ottobre) insieme ad altri titoli targati Square-Enix, tra cui Just Cause 4, Life is Strange 2, Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, Shadow of the Tomb Raider e Final Fantasy XV Pocket Edition.

Nelle scorse ore gli sviluppatori hanno svelato anche il cast di Kingdom Hearts 3 che include nomi come Tony Anselmo, Bill Farmer, Zachary Levi e Josh Gad.