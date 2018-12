Kingdom Hearts 3: Sora si prepara alla battaglia finale nel nuovo trailer!

Sora e i suoi amici oggi si riuniscono per la battaglia finale tra la luce e l’oscurità con la pubblicazione dell’ultimo trailer di Kingdom Hearts 3, disponibile dal 29 gennaio 2019 su PlayStation 4 e Xbox One.

Nei mondi Disney stanno accadendo cose molto strane per colpa delle malvage ambizioni dei nemici. Il trio eroico composto da Sora, Paperino e Pippo si prepara a nuove avventure, da battaglie acquatiche nel mondo di Pirati dei Caraibi fino a danze gioiose con i cittadini del Regno di Corona di Rapunzel. Tra le nuove immagini vediamo anche Stitch di Lilo & Stitch sotto forma di Link (Summon) e anche degli attacchi con il Keyblade a tema culinario ispirati a Ratatouille.

Inoltre è possibile vedere nuovi pezzi che compongono la storia di questo titolo come Kairi con un Keyblade, serie conversazioni tra i vari membri dell’Organizzazione 13 e il Nobody di Sora. La musica del trailer include degli estratti del nuovo brano d’apertura originale di Kingdom Hearts 3, intitolato Face My Fears, frutto di una collaborazione tra la cantautrice di fama mondiale Hikaru Utada, Skrillex, l’artista vincitore di otto Grammy Award, e il celebre produttore musicale Poo Bear. Il brano sarà disponibile dal 18 gennaio 2019.