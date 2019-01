Kingdom Hearts 3: a spasso nel mondo di Hercules in un video tratto da Xbox One X

Manca ancora qualche giorno al lancio di Kingdom Hearts 3, ma quella odierna si è rivelata senza dubbio una giornata da ricordare per tutti i fan della serie, dal momento che sono approdate in rete le prime recensioni, tra le quali non poteva certo mancare la nostra.

Non ci siamo però fermati qui, e abbiamo anche realizzato un video con 13 minuti di gameplay catturati sulla console attualmente più potente in circolazione, Xbox One X. Nel filmato, che potete visionare in apertura di notizia, Sora, Pippo e Paperino sono impegnati ad esplorare il mondo di Hercules e ad eliminare gli innumerevoli Heartless che infestano le strade in fiamme della città di Tebe e il Monte Olimpo. Un'occasione perfetta per analizzare a fondo il sistema di combattimento ed ammirare il comparto tecnico sfoggiato dalla produzione Square Enix.

Il titolo, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 4 e Xbox One martedì 29 gennaio. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere la recensione di Kingdom Hearts 3 a cura del nostro Antonello Bello, che ha premiato il gioco con un voto pari a 8, senza tuttavia mancare di segnalare diverse problematiche. Se non ne avete ancora abbastanza, potete anche guardare il più recente trailer del gioco, che spiega nel dettaglio il funzionamento dei Keyblade, delle magie e dei combattimenti.