Kingdom Hearts 3: Square Enix annuncia due edizioni speciali e apre i preorder

Dopo aver mostrato il gioco durante la propria conferenza tramite un gameplay trailer, Square Enix ha annunciato due edizioni speciali di Kingdom Hearts 3, adesso disponibili per il pre-ordine sullo store online della compagnia.

L'attesissimo terzo capitolo della serie sarà dunque disponibile in due diverse edizioni speciali: Kingdom Hearts 3 Deluxe Edition al prezzo di 89.99 euro includerà il gioco, una confezione steelbook esclusiva, un mini artbook con le illustrazioni di Tetsuya Nomura e una spilla da collezione; Kingdom Hearts 3 Deluxe Edition + Bring Arts Figures al costo di 229.99 offrirà tutti i contenuti della Deluxe Edition più un set esclusivo di statuette Bring Arts di Sora, Paperino e Pippo. Quest'ultima edizione è un'esclusiva dello store online di Square Enix.

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Kingdom Hearts 3 sarà disponibile su Playstation 4 e Xbox One a partire dal 29 gennaio 2019. Il gioco è tornato a mostrarsi in occasione della conferenza di Microsoft con un filmato incentrato sul mondo di Frozen, e durante il media briefing di Square Enix con un trailer che include alcune scene inedite in cui possiamo osservare Ratatouille e Xigbar, un membro dell'Organizzazione XIII che Sora, Paperino e Pippo incontreranno nel corso della loro nuova avventura.