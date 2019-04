Kingdom Hearts 3: annunciato il DLC a pagamento Re:Mind

Nel corso del Kingdom Hearts Orchestra: World of Tres svoltosi nel Tokyo International Forum, Square Enix ha annunciato il primo DLC a pagamento di Kingdom Hearts 3, denominato Re-Mind.

Stando alle prime informazioni provenienti dal Giappone e tradotte da Gematsu, il contenuto scaricabile includerà uno scenario inedito, l'episodio Limit Cut con diversi boss, un episodio Segreto con un solo boss, il doppiaggio in inglese per la versione giapponese del gioco e altro ancora. Non sono state resi noti dettagli relativi al prezzo e alla data d'uscita. Per questi, probabilmente, dovremo attendere la conferenza E3 2019 di Square Enix, fissata per l'11 giugno.

In aggiunta a Re:Mind, Square Enix ha anche annunciato un DLC gratuito che introdurrà un nuovo keyblade e una nuova forma. Anche in questo caso, maggiori informazioni verranno svelate prossimamente. L'annuncio dei nuovi contenuti è arrivato a pochi giorni dalla pubblicazione della Modalità Critica di Kingdom Hearts 3, che ha aggiunto un ulteriore livello di difficoltà al gioco, oltre a nuove abilità per Sora.