Kingdom Hearts 3: Square Enix conferma i mondi disponibili al lancio

Square Enix ha pubblicato un messaggio su Twitter per chiedere ai giocatori quale dei mondi di Kingdom Hearts III non vedano l'ora di esplorare, approfittando dell'occasione per confermare la lista dei mondi che saranno disponibili al lancio del gioco.

Nello specifico Kingdom Hearts 3 ospiterà sin da subito le zone di San Fransokyo (Big Hero 6), Arendelle (Frozen), Mostropoli (Monsters Inc), Caraibi (Pirati dei Caraibi), Il Bosco dei 100 Acri (Winnie Pooh), Regno di Corona (Rapunzel), Olimpo (Hercules) Toy Box (Toy Story). DeXerto inoltre fa notare come nei precedenti trailer sono stati mostrati anche Twilight Town e Keyblade Graveyard, per un totale di dieci mondi.

Kingdom Hearts 3 sarà disponibile da venerdì 25 gennaio in Giappone e dal 29 gennaio in Europa e Nord America su PlayStation 4 e Xbox One. Alcuni rivenditori del Medio Oriente sembrano aver già rotto il day one importando in anticipo copie destinate ai mercati inglesi e americani, Square Enix non ha commentato la notizia, il nostro invece è quello di attendere pazientemente il giorno di pubblicazione così da evitare spiacevoli leak e spoiler sul gioco.