Kingdom Hearts 3: Square Enix pubblica un nuovo Spot in Giappone

Prosegue ormai inarrestabile l'imponente campagna pubblicitaria messa a punto da Square Enix per la promozione di uno dei giochi più attesi dall'intera comunità videoludica: Kingdom Hearts 3.

Dopo aver recentemente pubblicato l'Opening Movie Trailer del Gioco ed aver reso noto al pubblico il tema sonoro originale Face My Fears, la Software House ha diffuso un nuovo spot pubblicitario di Kingdom Hearts 3. La clip ha una durata di circa trenta secondi ed è stata creata per il mercato del Sol Levante. L'audio è disponibile esclusivamente in lingua giapponese e la data d'uscita pubblicizzata è quella del 25 gennaio 2019. Vi ricordiamo, infatti, che la pubblicazione del gioco in Giappone precederà di qualche giorno quella europea, fissata per il 29 gennaio 2019. Come di consueto, potete visionare integralmente il nuovo spot pubblicitario giapponese in apertura a questa news.

Ne approfittiamo inoltre per rammentare ai lettori che talune copie di Kingdom Hearts 3 si trovano già con ampio anticipo nelle mani di alcuni videogiocatori. Vi suggeriamo quindi particolare cautela per evitare di incorrere in possibili sgraditi spoiler. Sulla tematica si è comunque recentemente espresso il Director di Kingdom Hearts 3, Tetsuya Nomura, che ha voluto rassicurare i fan tramite la pubblicazione di un comunicato dedicato ai recenti avvenimenti.