Kingdom Hearts 3: svelata la dimensione del gioco su PlayStation 4

Poche settimane fa, grazie ad un aggiornamento della scheda prodotto sul Microsoft Store, abbiamo scoperto che Kingdom Hearts 3 occuperà 35,6 GB su Xbox One. Quest'oggi abbiamo finalmente ottenuto delle informazioni concrete relative della versione per la console di Sony.

Un utente giapponese ha pubblicato su Twitter delle foto ritraenti la box-art dell'edizione retail giapponese. Sul retro, è possibile leggere chiaramente che il titolo richiederà almeno 40 GB di spazio libero per essere installato sull'hard disk, un valore di poco superiore a quello della controparte di casa Microsoft. Si tratta, in ogni caso, di una dimensione non eccessiva, sicuramente inferiore a quella di molti altri tripla A arrivati in tempi recenti sul mercato.

A giudicare dal materiale mostrato da Square Enix negli ultimi mesi, i contenuti non mancheranno di certo. Kingdom Hearts 3 promette di essere un prodotto davvero vasto: i giocatori potranno esplorare numerosi mondi, tra i quali figurano San Fransokyo di Big Hero 6, Arendelle di Frozen, il Monte Olimpo di Hercules, il Regno di Corona di Rapunzel, il Bosco dei 100 Acri di Winnie the Pooh, Mostropoli di Monster & Co., la casa di Andy e il negozio di giocattoli di Toy Story, Port Royal de I Pirati dei Caraibi, oltre al Mondo Oscuro, Crepuscopoli, la Torre Misteriosa e altri luoghi iconici della serie.

Kingdom Hearts 3 è atteso sugli scaffali di tutto il mondo per il 29 gennaio 2019, in versione PlayStation 4 e Xbox One. Nei giorni scorsi sono state rubate un numero non precisato di copie e in rete sono apparsi diversi video tratti dal gioco. Vi consigliamo di fare attenzione mentre navigate, potreste imbattervi in spoiler di vario genere. Per fortuna, sui dischi trafugati non erano presenti l'epilogo e il filmato segreto: questi verranno pubblicati dopo il lancio attraverso un aggiornamento gratuito.