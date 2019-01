Kingdom Hearts 3: svelata la lista completa dei trofei!

L'utente di Reddit DeftonesBandPSN è entrato in possesso di una copia di Kingdom Hearts 3 per PlayStation 4, mostrando in anticipo la lista completa dei trofei che potranno essere sbloccati nel corso dell'avventura.

Avvertenza Spoiler: alcuni trofei sono legati al completamento delle missioni e all'avanzamento nella storia. Se non volete farvi nessuna anticipazione sul gioco, vi consigliamo di non guardare nel dettaglio la descrizione dei vari trofei, così da non rovinarvi la sorpresa.

L'utente ha postato la lista completa dei trofei di Kingdom Hearts 3: potete visionarla a questo indirizzo. Il gioco include 1 trofeo di Platino, 3 trofei d'Oro, 10 trofei d'Argento e 32 trofei di Bronzo, per un totale di 46 trofei. Alcuni di essi sono legati al completamento delle varie missioni disponibili nell'avventura, mentre altri prevedono il raggiungimento di un determinato livello, il superamento di particolari obiettivi oppure l'accumulo di un certo numero di combattimenti sul campo di battaglia.

Ricordiamo che Kingdom Hearts 3 è atteso in uscita il 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One.