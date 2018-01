Kingdom Hearts 3: svelata un'action figure basata sul nuovo look di Sora

ha annunciato una nuova action figure basata su uno dei nuovi look adottati danell'attesissimo

La figure è alta 6 pollici (circa 15 centimetri), e verrà venduta con due differenti volti, due paia di mani e un keyblade. Essendo articolata, sarà possibile far assumere a Sora pose differenti, mentre la base ha la forma del cuore che i fan della saga hanno imparato a conoscere in tutti questi anni. La statuina verrà messa in vendita a partire dal 30 maggio 2018 al prezzo di 59,99 dollari, ma nel momento in cui vi scriviamo i preordini non sono ancora stati aperti. Non è chiaro se la figure verrà messa in vendita anche Italia, ma nel frattempo potete ammirarla nella galleria in calce.

L'uscita di Kingdom Hearts 3, invece, è attesa per quest'anno, ma non è ancora disponibile una data di lancio definitiva. Secondo alcuni rumor, verrà annunciata nel corso del mese di febbraio, e sarà fissata per il terzo trimestre del 2018. Il titolo si è mostrato l'ultima volta in via ufficiale nel corso del D23 Expo della scorsa estate, quando venne presentato il mondo di Toy Story, che è persino riuscito ad impressionare i ragazzi della Pixar.