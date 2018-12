Kingdom Hearts 3: svelate le dimensioni del gioco su Xbox One

Per immergersi nel caleidoscopico multiverso di Kingdom Hearts 3 non ci sarà bisogno di scendere a patti col Demonio per riorganizzare lo spazio su hard disk come avvenuto di recente con pesi massimi del calibro di Red Dead Redemption 2.

Come riportano i colleghi di WCCFTech, infatti, l'ultimo aggiornamento della scheda Xbox One del titolo fissa a 35,81 Gb lo spazio richiesto per installare la nuova avventura fantasy di Square Enix sulla console Microsoft.

Se confermate dal colosso videoludico giapponese, le dimensioni di Kingdom Hearts 3 avrebbero del miracoloso considerando il numero di mondi che avremo modo di esplorare al lancio assieme a Sora, Pippo e Paperino, ossia San Fransokyo (Big Hero 6), il Monte Olimpo (Hercules), il Regno di Corona (Rapunzel), il Bosco dei 100 Acri (Winnie the Pooh), Arendelle (Frozen), Mostropoli (Monster & Co.), la Scatola dei Giocattoli (Toy Story) e la versione estesa di Port Royal (Pirati dei Caraibi), più le aree "specifiche" della serie come Mondo Oscuro, Crepuscopoli, la Torre Misteriosa, il Giardino Radioso e le Isole del Destino.

Ciascun microcosmo vanterà scene in cinematica, personaggi con cui interagire, nemici Heartless unici, minigiochi da affrontare e uno stile artistico inequivocabilmente riconducibile alle controparti legate ai capolavori di animazione Disney e Pixar.

Nell'attesa di ricevere la conferma da parte di Square Enix dello spazio su hard disk richiesto per installare Kingdom Hearts III su Xbox One e PlayStation 4, vi ricordiamo che l'ultimo atto della fiaba interattiva di Tetsuya Nomura e Shinji Hashimoto sarà disponibile a partire dal 29 gennaio su entrambe le piattaforme.