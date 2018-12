Kingdom Hearts 3: svelato il brano Face My Fears di Skrillex e Hikaru Utada

Square Enix e Disney hanno oggi rivelato il nuovo Opening Movie trailer di Kingdom Hearts III, in vista del lancio del gioco il 29 gennaio 2019 su Xbox One e PlayStation 4.

Il brano contenuto nell'opening movie trailer, composto da Hikaru Utada e dal vincitore di otto Grammy Awards, Skrillex, prepara i giocatori agli eventi di Kingdom Hearts III dove la battaglia finale per luce e per la vita giunge ad una conclusione epica. Con l'aiuto dei suoi fedeli compagni, Paperino e Pippo, Sora si unirà agli iconici personaggi Disney/Pixar nel tentativo di sconfiggere l'oscurità e salvare l'universo. I fan possono effettuare il pre-order del brano su iTunes.

Skrillex, fan dichiarato della serie, originariamente voleva remixare il brano Don't Think Twice, già presentato da Hikaru Utada. Tuttavia, l'amicizia tra i due artisti ha dato origine a una nuova collaborazione, Face My Fears, per celebrare il lancio del gioco. Face My Fears verrà pubblicato il 18 gennaio 2019 ed è stato prodotto in collaborazione con Poo Bear, il celebre produttore musicale che ha già prodotto in passato il singolo di successo mondiale di Justin Bieber What Do You Mean?

Kingdom Hearts 3 farà vivere ai giocatori un’avventura grandiosa attraverso un diversi mondi Disney/Pixar. Da Big Hero 6 e Frozen dei Walt Disney Animation Studios, fino a Toy Story e Monsters & Co dei Pixar Animation Studios, ogni mondo porta con sé momenti magici, esperienze di gameplay uniche e personaggi classici.