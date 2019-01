Kingdom Hearts 3: tante scene di gioco nel nuovo spot TV giapponese

Dopo aver invaso le stazioni di Shinjuku e Shibuya della metropolitana di Tokyo con i poster promozionali di Kingdom Hearts 3, le alte sfere di Square Enix confezionano un nuovo spot TV che sarà trasmesso in Giappone fino al lancio dell'attesissimo action ruolistico di Tetsuya Nomura.

All'interno della pubblicità troviamo diversi spezzoni di gioco e il commento a caldo degli appassionati vecchi e nuovi dell'avventura con protagonisti Sora, Pippo e Paperino.

I frammenti di video in cinematica e di scene di gameplay che possiamo ammirare in questo spot ci proiettano nel multiverso di questo ambizioso progetto per farci familiarizzare con i personaggi secondari e le situazioni di gioco che sperimenteremo nel corso dell'ultimo atto della Saga di Xehanort.

All'eroe del Keyblade, e ai suoi improbabili compagni di viaggio, spetterà il non facile compito di salvare le colorate dimensioni fantasy di Disney e Pixar dalla minaccia degli Heartless: le attività da svolgere per riuscire in questa impresa saranno davvero tante e coinvolgeranno l'utente in una vera e propria epoea interattiva che si protrarrà per decine di ore di gioco.

Appuntamento al prossimo 29 gennaio, quindi, per scoprire fino a che punto si sarà spinto il team di Shinji Hashimoto e Tetsuya Nomura per garantirci un'esperienza grafica, tecnica e ludica degna delle speranze che accompagnano l'uscita di Kingdom Hearts III su PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, vi lasciamo all'ultimo spot TV giapponese che trovate in testa alla notizia e al nostro approfondimento sui personaggi che animano la serie.