Kingdom Hearts 3: Target ha svelato per errore la data di uscita?

Il noto retailer statunitensepotrebbe aver svelato per errore ladi, l'attesissimo terzo capitolo della serie in sviluppo ormai da svariati anni presso gli studi di

Secondo la scheda del gioco comparsa sul sito ufficiale del distributore ma poi rimossa in un secondo momento, Kingdom Hearts 3 sarà disponibile a partire dal primo novembre 2018. Ovviamente, non trattandosi di dati ufficiali vi invitiamo a prendere la notizia come un semplice rumor, dal momento che potrebbe trattarsi di un semplice placeholder. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che al momento il lancio di Kingdom Hearts 3 resta programmato per un generico 2018 su Playstation 4 e Xbox One. Secondo alcuni recenti rumor, il terzo capitolo includerà un mondo dedicato a Monsters Inc.