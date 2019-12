Kingdom Hearts 3: il trailer del DLC Re:Mind sarà mostrato ai Game Awards o al Jump Festa?

Durante il weekend si è tenuto a Osaka il concerto Kingdom Hearts Orchestra World of Tres, durante il quale sono stati rivelati dettagli sul DLC Re:Mind di Kingdom Hearts 3, in arrivo nel 2020.

Secondo quanto riportato dai presenti un nuovo trailer è atteso per il mese di dicembre e secondo alcune speculazioni la pubblicazione potrebbe essere prevista a metà mese, in contemporanea con i The Game Awards 2019 in programma nella notte tra il 12 il 13 dicembre 2019.

Re:Mind potrebbe essere una delle World Premiere dello show di Geoff Keighley, che ormai da anni ci ha abituato a questo tipo di reveal durante i The Game Awards, con una serie di anteprime esclusive tra cui nuovi giochi e DLC.

Non è escluso però che Square Enix possa scegliere altri momenti per la pubblicazione del trailer, come lo show per i 25 anni di PlayStation che si terrà domani in Giappone oppure il Jump Festa in programma poco prima di Natale. Restiamo in attesa di saperne di più, le novità non dovrebbero tardare ad arrivare.