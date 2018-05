Kingdom Hearts 3: trapelate alcune immagini off-screen del gioco Square-Enix

Grazie a un evento dedicato alla stampa, in queste ore Kingdom Hearts 3 si sta mostrando per la prima volta ai giornalisti in una versione completamente giocabile. Intanto su Twitter sono emerse alcune immagini off-screen tratte dal gioco.

Come potete vedere a fondo pagina, l'insider Nibel ha pubblicato le prime immagini off-screen di Kingdom Hearts 3 tratte dall'evento a porte chiuse, permettendoci di dare un primo sguardo alla demo mostrata alla stampa. Negli scatti possiamo vedere una scena di combattimento contro un robot, una cut-scene con i personaggi di Toy Story e quello che sembra a tutti gli effetti un minigame dallo stile retrò.

Ricordiamo che il nostro Francesco Fossetti si trova a Los Angeles per provare il gioco in anteprima, e che domani a partire dalle 15:00 condividerà le sue prime impressioni insieme ai lettori di Everyeye: con l'occasione ospiteremo una nuova sessione di Q&A: Domande e Risposte per soddisfare ogni vostra curiosità su Kingdom Hearts 3. Alla stessa ora, inoltre, pubblicheremo un articolo in cui vi racconteremo nel dettaglio tutte le nuove informazioni emerse sul gioco.

Ricordiamo che Kingdom Hearts 3 uscirà su PlayStation 4 e Xbox One, ma si rimane ancora in attesa un finestra di lancio ufficiale. Per saperne di più sul titolo non rimane che attendere l'appuntamento con il nuovo Q&A programmato per domani 18 maggio dalle 15:00. Non mancate!