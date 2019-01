Kingdom Hearts 3: ulteriori dettagli sulle Gummi Ship dal Co-Director del Gioco

Kingdom Hearts 3 è finalmente pronto per sbarcare su Playstation 4 ed Xbox One nel corso dei prossimi giorni. Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione, il Co-Director Tai Yasue condivide alcuni interessanti dettagli sul Gioco.

Oltre a descrivere e commentare le nuove funzionalità a disposizione dei Keyblade impugnati da Sora, Yasue ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle Gummi Ship, i particolari mezzi di trasporto che già in occasione di Kingdom Hearts e Kingdom Hearts 2 avevano permesso ai nostri amati personaggi di avventurarsi tra i diversi Mondi presenti nell'Universo narrativo della Saga.

Ovviamente, in Kingdom Hearts 3 ritroveremo queste strane astronavi. In merito a queste ultime, il Co-Director afferma: "Tu scegli la tua rotta. Ci sono anche tesori ovunque, e missioni e cose da esplorare. Puoi utilizzare le funzionalità della camera per immortalare immagini di stelle, e quello ti dona una formula per creare una Gummi Ship". Yasue sottolinea inoltre come il team di sviluppo abbia dedicato risorse specifiche alla realizzazione di queste ultime. Sulle Gummi Ship hanno ad esempio lavorato sviluppatori che si erano già dedicati a giochi di guida e il team responsabile di Einhander.



Cosa ne pensate, non vedete l'ora di salire nuovamente a bordo di una Gummi Ship?