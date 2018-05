Kingdom Hearts 3 Video Anteprima: abbiamo provato il nuovo crossover Disney e Square-Enix

Dopo tanti anni di attesa, Square Enix ha finalmente permesso di provare con mano Kingdom Hearts 3, l'atteso terzo capitolo dell'amatissima saga crossover con i personaggi Disney.

Al momento risulta impossibile valutare in maniera approfondita l'aspetto narrativo e i meccanismi ruolistici, ma Kingdom Hearts 3 appare già solido, scattante e dinamico, si presenta in ottima forma sia dal punto di vista del gameplay e che del colpo d'occhio. Il titolo di Nomura punta a fornire un'esperienza action RPG incredibilmente variegata e spettacolare, capace di movimentare gli scontri in ogni momento grazie a tante piccole trovate e tocchi di classe, così da scacciare completamente la ripetitività.

Durante la prova Francesco ha avuto modo di visitare la il mondo di Hercules e di Toy Story, che comprende la casa di Andy e il celebre negozio Galaxy Toys. Ha provato differenti Keyblade, come quelli dei mondi di Monsters & Co e Rapunzel, e scoperto cosa è capace di fare Ralph Spaccatutto, una delle nuove evocazioni.

Dettagli più approfonditi li trovate nella Video Anteprima allegata in apertura e nell'Anteprima di Kingdom Hearts 3 a cura di Francesco Fossetti. La data d'uscita, purtroppo, non è ancora disponibile. Square Enix non è ancora pronta a rivelarla, ma non manca ancora molto: l'azienda si sbottonerà definitivamente all'inizio di giugno.