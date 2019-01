Kingdom Hearts 3: Video Recensione 4K/60 fps del nuovo gioco Disney e Square Enix

Lasciandosi alle spalle una serie di spin-off, prologhi e rimasterizzazioni, e superando non pochi ostacoli, come il cambio di motore grafico, Kingdom Hearts 3 si presenta finalmente dinanzi agli appassionati che lo hanno atteso per ben 13 anni.

Considerato dallo stesso Tetsuya Nomura come la conclusione del "Capitolo di Xehanort", questo terzo episodio ha sulle spalle un compito estremamente arduo: raccogliere un'eredità molto importante e soddisfare le aspettative maturate durante la sua lunga gestazione, cercando al contempo di emozionare persino un pubblico finora estraneo all'epopea di Sora e compagni.

L'altalena di emozioni cui ci ha sottoposti Square Enix con l'insolita alternanza tra periodi di totale assenza mediatica e di sovraesposizione (condita da filmati dimostrativi ufficiali così dettagliati da rasentare lo spoiler) ha scandito le ultime settimane vissute dall'oceanica base di appassionati che, anche per questo, non vede l'ora di aiutare l'eroe del Keyblade a scacciare gli Heartless dal multiverso Disney e Pixar.

Nella nostra Video Recensione di Kingdom Hearts 3, Antonello "Kirito" Bello e Gabriele Laurino ci aiutano così a fare un po' di chiarezza nell'attesa che l'ultimo capitolo di questa iconica serie action ruolistica trovi finalmente un posto nell'hard disk della nostra console preferita a partire dal 29 gennaio, giusto in tempo per il lancio del kolossal di Square Enix su PlayStation 4 e Xbox One.