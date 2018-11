Kingdom Hearts 3: Winnie the Pooh censurato in Cina a causa di un meme

Vi sembrerà molto strano, ma la figura dell'adorabile Winnie the Pooh apparsa nell'ultimo trailer dell'attesissimo Kingdom Hearts 3 è stata censurata in Cina.

Ma quale sarà il motivo di questa inspiegabile decisione? A quanto pare il tutto è da rimandare ad un meme apparso su Internet nel 2015, in cui si accostava un'immagine di Winnie the Pooh in compagnia di Tigro ad una foto scattata al presidente cinese Xi Jinping e all'allora presidente statunitense Barack Obama (che potete osservare in calce). Quando il meme iniziò a circolare, Jinping si mosse immediatamente per porre fine al fenomeno, che a detta sua rappresentatava "un serio tentativo di minare la dignità dell'ufficio presidenziale e del presidente stesso".

Come potete notare tramite l'immagine che trovate in cima alla notizia, Winnie the Pooh viene censurato nel trailer in versione cinese tramite un artificio grafico, che risulta abbastanza fuori luogo nella scena. Al momento non sappiamo se la discutibile decisione attuata dal governo cinese si estenderà anche alla build del gioco finale o se rimarrà legata al trailer del mondo di Winnie the Pooh.

Ricordiamo che Kingdom Hearts 3 sarà disponibile su console PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 29 gennaio 2019. Il titolo di Square-Enix è da poco entrato ufficialmente in fase Gold.