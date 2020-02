Kingdom Hearts 3 su Xbox Game Pass: il DLC ReMind dovrà essere acquistato separatamente

Square Enix ha pubblicato Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue su Xbox One. Queste due raccolte propongono nove avventure della serie disponibili sulla console Microsoft per la prima volta in assoluto.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (Filmati Rimasterizzati HD)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:Coded (Filmati Rimasterizzati HD)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage

Kingdom Hearts Back Cover (Film)

Inoltre, presto in arrivo su Xbox il DLC ReMind, disponibile su Xbox Store dal 25 febbraio. Sarà inoltre pubblicato anche anche un bundle Kingdom Hearts 3 III ReMind + Video del concerto, che include tutti i contenuti del gioco (DLC compreso) e il video del concerto World of Tres Orchestra registrato il 30 novembre 2019 a Osaka.

Infine, gli abbonati Xbox Game Pass possono scaricare Kingdom Hearts 3 a costo zero dal 25 febbraio. Sarà necessario acquistare separatamente il DLC ReMind per accedere ai nuovi contenuti del gioco.