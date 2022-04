Kingdom Hearts 4, addio agli 'scarponi da clown' di Sora: tutta colpa di Quadratum?

Dal video reveal di Kingdom Hearts 4 è emerso un dettaglio non secondario del nuovo corso intrapreso dalla saga GDR di Square Enix. Nel primo video gameplay, infatti, si nota come Sora abbia perso uno degli aspetti più iconici del suo abbigliamento, ossia gli 'scarponi da clown' d'ispirazione disneyana.

Alla discussione intavolata sui social e sui forum di settore dai tanti appassionati della serie di Kingdom Hearts accortisi di questo importante cambiamento nel look dell'Eroe del Keyblade ha partecipato scherzosamente anche Kotaku.

La redazione della nota testata videoludica ha celebrato idealmente il funerale delle scarpe da clown di Sora facendo da grancassa mediatica ai tanti commenti che la community sta pubblicando dall'annuncio di KH4 per segnalare, appunto, la modifica delle calzature indossate dal ragazzo coi capelli a punta.

Il design cartoonesco delle calzature indossate da Sora per rappresentare il suo forte legame con gli universi fantasy di Disney e con i suoi protagonisti come Pippo e Paperino, in effetti, mal si sposa con il setting realistico di Quadratum, l'ambientazione che farà da sfondo alla sua prossima avventura da vivere all'ombra dei grattacieli della metropoli fittizia del Regno dell'Irrealtà. Se osservata in quest'ottica, la scomparsa delle iconiche scarpe disneyane di Sora potrebbe essere solo temporanea e legata, appunto, al contesto scelto da Square Enix per annunciare il ritorno dell'eroe del Keyblade.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere lo speciale su cosa possiamo aspettarci da Kingdom Hearts 4.