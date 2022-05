Kingdom Hearts 4 è stato annunciato ma il doppiatore di Pippo non lo sapeva

Kingdom Hearts 4 è stato annunciato ad aprile ma c'è qualcuno che non lo sapeva... come il doppiatore di Pippo per le versioni inglesi del gioco, ad esempio.

Bill Farmer è il doppiatore americano di Pippo per le versioni in lingua inglese di Kingdom Hearts, tuttavia durante la convention MomoCon 2022 è rimasto sorpreso dell'annuncio di Kingdom Hearts 4, scoperto grazie ad un fan. Il doppiatore ha affermato di non sapere assolutamente nulla di Kingdom Hearts 4 e di aver scoperto dell'esistenza del progetto durante la convention, non si è mostrato tuttavia particolarmente dispiaciuto ma anzi ben contento di "poter contare su del lavoro in arrivo."

Per quanto possa far sorridere, non c'è in realtà nulla di troppo strano dal momento che il primo trailer di Kingdom Hearts 4 è stato presentato solamente in lingua giapponese e non esiste una versione doppiata in lingua inglese, è probabile dunque che Square Enix non abbia ancora coinvolto i nomi storici del cast della saga, considerando che l'uscita sembra essere anche piuttosto lontana nel tempo.

Inizia la lunga attesa per Kingdom Hearts 4 e con Forspoken e Final Fantasy 16 in arrivo, probabilmente Square Enix non tornerà a parlare di KH4 prima del 2023 ma questa è solamente una ipotesi.