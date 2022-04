Kingdom Hearts 4 annunciato! Il gameplay trailer dall'evento del 20° Anniversario

A quanto pare, le teorie dei videogiocatori erano fondate, poiché al termine dell'evento organizzato per festeggiare il ventesimo anniversario della serie Square Enix ha davvero annunciato Kingdom Hearts 4!

L'annuncio è avvenuto mediante un trailer di oltre tre minuti anticipato dalla tagline "The Lost Master Arc", con la quale la serie si mette alle spalle la saga di Xehanort. Dopo un'introduzione in computer grafica, l'azione si concentra sul gameplay vero e proprio, con Sora impegnato in un'accesa battaglia contro un gigantesco Heartless in piena città. Il filmato si conclude mostrando il logo di Kingdom Hearts 4, un siparietto con protagonisti Paperino e Pippo (e una voce fuori campo) e un messaggio che recita "Magic in the making", che descrive un videogioco nel pieno dello sviluppo.

Il trailer è visibile in cima a questa notizia, in coda ad un video di presentazione che mostra anche delle novità per Kingdom Hearts Union X Dark Road e l'annuncio di Kingdom Hearts Missing Link per dispositivi iOS e Android. Square Enix purtroppo ci ha lasciato senza svelare informazioni essenziali come la data di lancio e le piattaforme di destinazione. Restiamo in attesa di maggiori dettagli, con la consapevolezza che Kingdom Hearts 4 è realtà.